Le Picture Festival colore la ville

Des reines du pochoir, des kings du collage, des pros du pastel, de l’aquarelle, d’Adobe, de Procreate et de tous les pinceaux et encres virtuelles, soit des dizaines et des dizaines d’artistes dans des dizaines et des dizaines de lieux : c’est la troisième édition du Picture festival, événement entièrement dédié à l’illustration sous toutes ses formes.

Jusqu’à la fin du mois de mars, le Picture propose des expos, des ateliers et des performances dans des galeries, des cafés, des musées ou des librairies dans tout Bruxelles. Ici, des expériences autour du fusain et du bois brûlé, là, on réalise des zines (comme dans « fanzine » ou « magazine ») maison à l’aide d’une bonne machine Xerox à l’ancienne. Ici, l’œuvre d’une vie, les dessins de vieux briscards comme Josse Goffin, là, les travaux de jeunes qui montent, qui montent comme Emilie Gleason et ses affreux petits personnages de la Kermesse existentielle publiée toutes les semaines dans Spirou.