«Nobody has to know»: austère, délicat, intérieurement passionné

Des paysages d’une beauté sauvage à couper le souffle. Au cœur de ce décor de bout du monde, battu par les vents et agrandi de ciels changeants, une petite communauté presbytérienne avec ses codes ancestraux encore bien ancrés. Phil, l’étranger, s’est exilé là-bas sur l’île de Lewis, au nord de l’Ecosse, et travaille sur les terres d’Angus. On ne sait de lui que ce qui est dans l’instant. Un jour, il est victime d’un AVC et perd la mémoire. De retour sur l’île, il retrouve Millie, fille d’Angus et femme discrète qui s’occupe de lui. Alors qu’il cherche à retrouver ses souvenirs, elle prétend qu’ils s’aimaient en secret avant son accident…