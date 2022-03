Le coup de colère de Guti: «Il y a Hazard et Bale sur le banc et ton premier changement offensif c’est Mariano?» Légende du Real Madrid, Guti a porté la vareuse madrilène à 542 reprises entre 1996 et 2010. Présent ce lundi soir sur le plateau d’El Chiringuito pour discuter du Clasico, l’ancien milieu de terrain n’a pas été tendre sur les décisions de Carlo Ancelotti.

Photo News

Par Colin Bellot Publié le 22/03/2022 à 15:32 Temps de lecture: 3 min

Le Clasico fait couler beaucoup d’encre en Espagne. Dominé, humilié, le Real Madrid a vécu une soirée très difficile et n’a rien pu faire contre les hommes de Xavi. Privé de son joueur clé, Karim Benzema, le tacticien italien a dû faire des choix ce dimanche. En positionnant Luka Modric en faux numéro 9 en début de rencontre, et en faisant rentrer Mariano Diaz sur la pelouse à défaut d’Hazard, Jovic et Bale, Ancelotti s’est attiré les foudres des supporters madrilènes, dont Guti. « Un Real Madrid ne peut pas compter sur 13 ou 14 joueurs. Une équipe qui veut se battre pour la Coupe d’Europe, la Liga et la Copa del Rey ne peut pas jouer avec 14 joueurs », commente l’ancien international espagnol. Selon lui, ce qu’il se passe du côté de la Casa Blanca est aussi intriguant qu’inacceptable. « Il se passe quoi là ? Celui qui ne veut pas jouer n’a rien à faire au Real Madrid. C’est simple. Mais qu’il le dise », déclare-t-il.

Hazard sur le banc, un choix incompréhensible S’il pointe du doigt le potentiel manque de motivation de certains remplaçants, il n’hésite pas à remettre en cause l’entraîneur au sujet d’Eden Hazard et de ses compagnons. « Comment ça peut être ainsi ? Je regarde le banc et je vois que j’ai Hazard, je vois Bale, Jovic, Isco. Et tu me dis que je ne peux rien tirer d’aucun de ces joueurs ? Que se passe-t-il ? Je suis perdu ». Entré en jeu à l’entame de la seconde mi-temps, Mariano était le premier changement du coach italien avec Eduardo Camavinga. Un choix qui a du mal à passer du côté de Guti. « Je vois le match, je regarde le banc du Real et je vois que le premier changement en deuxième période c’est… Mariano ? C’est quoi ça ? Il y a Jovic, Hazard… Et le premier changement offensif du Real, c’est Mariano ? Alors qu’il n’a quasiment pas joué cette année ? »