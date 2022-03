La taxe embarquement sera payée par les compagnies aériennes

C’est ce jeudi que les députés doivent voter en séance plénière l’adoption de la nouvelle taxe sur les embarquements aériens. L’objectif du gouvernement fédéral et de son ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, reste bien que la nouvelle contribution soit appliquée dès le 1er avril, dans moins de dix jours.

Interrogées, les principales compagnies aériennes présentes en Belgique maintiennent que les contours de cette nouvelle perception restent flous et qu’il est extrêmement compliqué pour elles d’implanter cette nouvelle perception dans les procédures de réservation dans un délai aussi court. Pas plus qu’elles n’ont de réponse claire sur ce qu’il faut faire avec des gens qui vont embarquer après le 1er avril mais qui ont réservé et entièrement payé leur dû bien avant cette date, ou lorsqu’ils changent de date de départ, etc.