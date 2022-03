Russie: en pleine vague de répression, plus d’une décennie de prison pour Navalny

L’opposant du Kremlin a été condamné à une nouvelle incarcération, neuf ans en plus des deux ans et demi d’un précédent procès. Avec le conflit en Ukraine, la pression politico-judiciaire s’accroît à Moscou.

Poutine a peur de la vérité ! » Dans une ultime bravade, Alexeï Navalny a conclu son procès qui, sans surprise, l’a condamné à rester plus d’une décennie en prison. Poursuivi pour « escroquerie » et « outrage » à magistrat, le plus célèbre des opposants au Kremlin de Vladimir Poutine s’est vu ajouter mardi 22 mars neuf ans d’incarcération dans une « colonie pénitentiaire de régime sévère ». Un procès mené depuis un mois dans des conditions judiciaires exceptionnelles proches du huis clos au sein même de la prison où, à environ 100 km à l’est de Moscou, il purge sa première peine de deux ans et demi pour fraude.