«Ambulance»: un shoot d’adrénaline?

Cela reste classique : vol, course-poursuite, flics, mécanique et paysages urbains.

Sa femme devant se faire opérer et l’opération s’avérant coûteuse, William Sharp (Yahya Abdul-Mateen) s’adresse à son frère adoptif (Jake Gyllenhaal) qui l’embarque dans une attaque de banque. Laquelle tourne mal… Les deux lascars prennent la fuite à bord d’une ambulance déjà occupée par une secouriste et un agent gravement blessé quelques instants plus tôt.