«Le temps des secrets»: une parenthèse d’enfance

Après un remake de La guerre des boutons, Christophe Barratier adapte le troisième tome des Souvenirs d’enfance de Marcel Pagnol. Même départ de récit que pour Les choristes : un homme (Marcel Pagnol) marche au pied de la montagne Sainte-Victoire et se souvient… L’été 1905, l’enfance, les grandes vacances, la nature, les grands espaces avant l’entrée au collège, son ami Lili toujours prêt pour piéger les oiseaux et cette jolie inconnue découverte assise sur une pierre et qui s’appelle Isabelle, a peur des araignées, vit dans un château et le prend pour son chevalier servant. Premiers émois, temps des secrets.