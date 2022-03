«Ali & Ava»: l’amour pour abolir les différences

Une danse frénétique dans la nuit. Le jour se lève et le rude quotidien dans un quartier populaire d’une petite ville du Yorkshire, comme peut le filmer Ken Loach, reprend ses droits. Ali, musulman anglo-bengalais, et Ava n’ont aucune raison de se rencontrer. Blessés par la vie, c’est leur affection commune pour Sofia, une petite fille dont Ava est l’assistante scolaire qui les fait se croiser. La musique contribue au rapprochement même si l’une aime le folk et la country et l’autre, le punk et le rap. Mais pour Ava et sa famille, il faut affronter l’héritage de violence et de racisme.