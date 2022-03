«A plein temps»: elle court, elle court la banlieue

Réveil avant l’aube. Gros plan sur un œil qui s’ouvre et la course commence pour Julie qui élève seule ses deux enfants à la campagne. Courir pour caser les mômes avant l’école, pour attraper le train, le métro. Courir pour mettre son uniforme, nettoyer les chambres d’un palace parisien et assumer son rôle de première femme de chambre. Courir en plein boulot dans Paris en grève pour un entretien pour un poste correspondant à ses aspirations. Tout en pensant à l’anniversaire du petit, à la voisine qui ne veut plus faire la nounou, au père qui ne répond pas aux appels… La galère… Paris est anxiogène, Julie est sous tension, mais pas de place pour s’apitoyer, il faut tenir, ne rien lâcher, même à bout de souffle. Question de survie.