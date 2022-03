«Le sommet des dieux»: de la belle ouvrage!

George Mallory et Andrew Irvine ont-ils atteint le sommet de l’Everest en 1924 ? Devançant ainsi de 29 ans Hillary et son sherpa Tensing ? Les deux hommes ont disparu, mais la clé du mystère pourrait bien être l’appareil photo emmené dans cette expédition. A Katmandou, de nos jours, un reporter japonais, Fukamachi, pense reconnaître un alpiniste de légende, Habu Joji, et croit voir dans ses mains le fameux Kodak Vest Pocket… Mais l’homme ne se laisse pas approcher aussi facilement. Fukamachi décide pourtant d’accompagner cette espèce d’ermite passionné par l’alpinisme, en route à son tour vers l’Everest.