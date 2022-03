Divock Origi au Milan AC dès cet été: d’après la presse italienne, le deal est déjà acté

Divock Origi dès cet été au Milan AC, c’est fait d’après la presse italienne ! Un contrat de quatre ans et un salaire de 3,5 millions d’euros par an l’attendraient en Italie. D’après certaines sources « made in Italy », dont le toujours bien informé Nicolo Schira, il ne manque plus que les signatures sur le contrat du joueur.

Origi débarquerait gratuitement de Liverpool en tant que joueur libre (free agent). Il aurait précédemment reçu trois propositions de clubs de Bundesliga et de Premier League, mais son choix se serait donc porté sur la Lombardie.

Précisons encore que ce journaliste sportif italien très réputé dans son pays avait déjà évoqué la semaine dernière des discussions importantes entre les Rossoneri (Paolo Maldini plus précisément) et l’entourage du Diable rouge. Discussions qui auraient donc abouti sur un accord verbal.