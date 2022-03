Exposition: Romy Schneider, icône éternelle du cinéma français

Quarante ans après sa mort, la Cinémathèque française à Paris consacre une belle et grande exposition à l’actrice en majesté jusqu’au 31 juillet. Solaire, moderne, libre et proche.

Un regard bleu intense, magnifique, un rien inquiet mais absolu et amoureux. Immense portrait de Romy, lumineuse dans Les choses de la vie pour pénétrer son œuvre, pour aller à la rencontre de ses rôles. Sissi, Christine, Rosalie, Mado, Hélène, la banquière, la passante du Sans-Souci et toutes les autres. La grande exposition de la Cinémathèque française à Paris, qui se tient jusqu’au 31 juillet, rend hommage sans effraction à la petite fiancée autrichienne qui deviendra l’une des plus grandes actrices de son temps, professionnelle virtuose, et incarnera avec une sensualité et une sensibilité bouleversantes la femme française moderne libre et épanouie jusqu’à sa mort, survenue fin mai 1982 alors qu’elle n’avait que 43 ans.