Jemeppe-sur-Sambre: aucune infrastructure, mais la promesse d’avancer

En matière de politique cyclable, la commune namuroise de Jemeppe-sur-Sambre fait figure de cancre. La commune namuroise est tout simplement bonne dernière du baromètre vélo. Jean-Christophe Pirlot ne dira pas le contraire. Le Jemeppois se rend à vélo deux fois par semaine sur son lieu de travail, situé à Sambreville, à 10 kilomètres de son domicile. Et sur son itinéraire, c’est la débrouille. « Rien n’est fait pour les cyclistes, il n’y a aucune piste cyclable. Du coup, je roule comme je peux à droite de la chaussée, entre les voitures et le trottoir. Ce n’est pas du tout sécuritaire. Et puis, l’autre problème, c’est que de nombreux accotements sont en mauvais état. Pour éviter les nids-de-poule, je dois souvent me déporter, ce qui déplaît souvent aux automobilistes », raconte-t-il. Sur le territoire communal, on dénombre une seule piste cyclable entretenue par la Région wallonne, sur la nationale 90. Et c’est à peu près tout.