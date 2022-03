Bande dessinée: le rock sauvage de Led Zeppelin

Obèse, cocaïnomane, volontiers manipulateur et parfois violent, Peter Grant a créé Led Zeppelin, en même temps que le management artistique. Tôlier, videur de boîte, lutteur, photographe de presse, machiniste de théâtre, figurant dans la série Le Saint, Peter Grant s’est fait tout seul. Il a pas mal zoné et roulé sa bosse avant de forcer les portes dorées du show-biz. En 1963, il a réussi à faire tourner les Animals, puis à s’improviser manager de Jeff Beck et surtout des Yardbirds. Pas de bol, le groupe promis à la gloire future du Rock and Roll Hall of Fame explose en vol et le guitariste prodige, Jimmy Page se retrouve seul à bord…