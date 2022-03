Quatre textes cultes

Suicide Social (2011). Son premier titre à passer en radio, Suicide Social est un véritable tour de force dans lequel Orelsan se met « dans la peau de quelqu’un au bord du suicide qui se sent oppressé par tout ce qu’il voit ». On découvre la faculté de l’auteur à pousser un thème jusqu’à l’outrance, à aller au bout d’une idée. « Aujourd’hui, je mettrai ni ma chemise ni ma cravate/ J’irai pas jusqu’au travail, je donnerais pas la patte ». S’ensuit une lettre de haine à la société dont chaque pan est représenté avec une force d’autant plus brutale qu’elle annonce, sept ans avant, la crise des Gilets jaunes.