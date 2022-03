Siebe Van der Heyden: un long parcours vers les Diables rouges

Il en a pleuré. À l’annonce de sa sélection chez les Diables rouges vendredi dernier, Siebe Van Der Heyden n’a su retenir ses larmes dans les bras de sa maman, toute aussi émue que son rejeton. C’est que mère et fils savent mieux que quiconque que le chemin qui a mené le timide adolescent de Neerpede à l’équipe nationale belge fut long et parsemé d’embûches. En définitive, Siebe Van Der Heyden, c’est la belle histoire. Celle d’un joueur qui a longtemps vécu dans l’ombre, mais qui a eu le mérite de ne jamais baisser les bras. Et dont aujourd’hui, le travail, le courage et la persévérance s’en trouvent récompensés.