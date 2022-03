Podcast - Orelsan: des polémiques à l’unanimité critique

L’un des poids lourds du rap francais sera sur la scène du Palais 12 à Bruxelles ce vendredi : le rappeur normand Orelsan, ses millions d’écoute en streaming et ses centaines de milliers d’albums vendus…

Si aujourd'hui, il fait l’unanimité entre parents et enfants, entre critiques spécialisés et grand public, ça n’a pas toujours été le cas. Il y a 15 ans, son nom rimait plutôt avec polémiques, tribunal et dépôt de plaintes.