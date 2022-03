Graspop: le festival attire le groupe Scorpions

Connus mondialement pour des titres tels que « Still Loving You », « Rock You Like A Hurricane » et « Wind Of Change », Scorpions viendra également présenter au public son 19e et dernier album en date « Rock Believer » sorti le 22 février dernier.

À l’approche de sa 25e édition, reportée deux années de suite en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie de coronavirus, le Graspop a connu quelques défections, notamment du côté de ses têtes d’affiches. Avant Avenged Sevenfold, ce sont Aerosmih et Faith No More qui avaient annulé leur venue sur la plaine de Dessel (Anvers). Ils ont été respectivement remplacés par Sabaton et Within Temptation.

À lire aussi Scorpions: du traditionnel et pourtant pas trop daté

Le Graspop a également annoncé que Joyous Wolf, Killswitch Engage, L7, Monster Magnet et Obituary avaient, eux aussi, été forcés d’annuler leur venue. Celeste, Counterparts, Dana Dentata, Destruction, Dirty Honey, Eisbrecher, Enthroned, Killthelogo, Rival Sons, Smash Into Pieces ainsi que Strains, Walls Of Jericho, The Curse Of Millhaven et Toxic Shock, viennent compléter les trous et enrichir l’affiche.