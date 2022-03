Le grand banquier libanais Riad Salamé dans l’étau de la justice

Le juge libanais Ghada Aoun a assuré à Reuters que l’achat et la location d’appartements à Paris étaient au coeur de l’affaire. Son frère Raja a été inculpé (et arrêté) dans la même affaire. En janvier, Riad Salamé a été frappé d’une interdiction de voyager. Le tout puissant (et multimillionaire) banquier a toujours assuré avoir acquis sa richesse lors de son précédent emploi à la banque d’affaires Merrill Lynch, où il a travaillé jusqu’à 1993.

La juge Aoun a déclaré que Salameh ne s'était pas présenté à l'audience prévue lundi et qu'elle l'avait inculpé par contumace. Elle a transmis l'affaire à un juge d'instruction et c'est à lui qu'il reviendra de décider s'il faut délivrer un mandat d'arrêt, a-t-elle déclaré.

Partisans et détracteurs

Riad Salamé sera-t-il lâché par l’élite libanaise, où il a toujours de forts soutiens ? L'inculpation pourrait exacerber les tensions politiques entre les puissants partisans et adversaires de Salameh dans un État déchiré par des intérêts sectaires et factionnels. Nizar Saghieh, directeur exécutif de l'organisme de surveillance à but non lucratif The Legal Agenda, a déclaré qu'il s'attendait à ce que les partisans de Salamé au sein du gouvernement redoublent d'efforts pour faire dérailler l'affaire. « Nous sommes certainement au cœur d'une bataille contre l'impunité », a-t-il déclaré à Reuters.