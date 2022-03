«Je n’aime pas parler de moi»

Dire qu’il fut un temps où il ne savait absolument pas à quoi se consacrer dans la vie. A l’époque, même ses parents avouaient n’avoir aucune idée de ce qu’ils allaient pouvoir faire de cette sorte d’ado attardé (sic), estimant alors qu’il n’aimait rien, le trouvant… mou ! Orelsan est aujourd’hui l’un des plus gros vendeurs de disques en francophonie. Entouré par une équipe de fidèles, il s’est multiplié façon chef d’entreprise mais sans avoir l’air d’y toucher, entre production de films, de clips et coproduction de tournées, marque de fringues, et on devrait même le voir dans le prochain Astérix et Obélix, celui de Guillaume Canet, L’empire du milieu, dans le rôle de Titanix. Mais… oui, il se reconnaît toujours une certaine nonchalance !