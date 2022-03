Adnan Januzaj de retour chez les Diables rouges un an plus tard: «Mes plus belles années sont devant moi»

« Pendant la saison, j’essaie toujours de m’illustrer en club. Je suis dans une bonne période depuis deux ans avec la Real Sociedad, je joue presque tous les matches. Je fais de bonnes performances et j’espère toujours être repris en équipe nationale », a dit le Bruxellois de 27 ans, qui n’avait plus été rappelé par Roberto Martinez depuis mars 2021. Il avait joué 13 minutes et marqué contre le Bélarus (8-0) à Louvain.

Adnan Januzaj a retrouvé les Diables rouges près d’un an après sa dernière apparition en équipe nationale. « C’était long mais je suis content d’être de retour et j’espère vraiment jouer un peu », a dit l’ailier de la Real Sociedad mardi en conférence de presse depuis le centre national de Tubize.

Januzaj aura deux occasions d’engranger une cape supplémentaire avec la Belgique : en Irlande samedi à Dublin ou contre le Burkina Faso le mardi 29 à Anderlecht.

Longtemps sujet à des pépins récurrents, l’élégant ailier semble en être débarrassé depuis deux saisons. « Le plus important c’est de ne pas être blessé. Depuis deux ans, tout va bien de ce côté-là. Le coach me donne confiance et c’est comme ça qu’on devient plus fort. »

Ce facteur médical est peut-être dû au nouvel encadrement du Diable, qui s’est attaché les services d’un kiné et d’un coach. « Je m’entraîne plus qu’avant et bénéficier d’un physio et d’un coach personnels sont des petits détails qui font la différence. Cela m’a beaucoup aidé à éviter les blessures. Quand je suis prêt et que je me sens bien, c’est là que je peux faire la différence. »

Sélectionné pour les Coupes du monde 2014 et 2018, où il a marqué son unique but international contre l’Angleterre en phase de groupes, Januzaj espère forcément être de la partie au Qatar fin 2022. « Évidemment que cela me ferait plaisir », a-t-il lancé avant d’évoquer son évolution. « Je défends plus qu’avant et je pense être devenu plus mature, grâce à l’expérience acquise. Je me considère encore comme un jeune joueur, mes plus belles années sont encore devant moi. »