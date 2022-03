Seul avec du monde autour

Comme tous les rappeurs, Orelsan aime partager le micro. Pourtant, pendant longtemps, il s’est contenté de le faire avec son pote Gringe avec qui il a sorti un disque (sous le nom Casseurs Flowters), un film (Comment c’est loin) et de nombreux titres sur ses disques. Son cercle intime reste le même depuis les débuts à Caen : Skread à la production musicale, Ablaye qui s’occupe de son label 7th Magnitude et son frère Clément Cotentin auxquels on ajoutera le réalisateur David Tomaszewski.