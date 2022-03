Le CDI a la cote: «Un contrat à durée indéterminée, c’est un élément important, pas le salaire proposé»

Certaines entreprises confrontées à la pénurie de main-d’œuvre plus ou moins qualifiée, offrent désormais un CDI plutôt que des CDD. Et elles forment elles-mêmes leurs futurs salariés. Un changement de mentalité.

S’il n’y avait pas eu un contrat à durée indéterminée à la clé, je n’aurais pas postulé. Le CDI, c’est ce que nous recherchions. » Mario Mercedes ne tourne pas autour du pot : cette stabilité de l’emploi a été déterminante pour le décider à postuler chez Thomas & Piron, voici un peu plus de quatre mois. Indépendant en gros œuvre en construction, il souffrait, comme son associé, des aléas de la sous-traitance. Au point de chercher à retrouver la pérennité du salarié. « J’étais sur l’autoroute, se souvient-il, et j’ai aperçu une camionnette de l’entreprise qui portait un sticker « nous recrutons ». J’ai rapidement postulé et j’ai été recontacté très rapidement. »