De proscrit à héros

Avant d’être apprécié de tous et toutes, de tous âges, parents comme enfants, et de vendre dès 2017, des palettes entières de son troisième album, La fête est finie , Orelsan s’est fait connaître avec un titre polémique, Sale pute, paru en 2006, trois ans avant son premier album. Un titre qui lui a valu de nombreux concerts interdits et annulés, qu’il n’a jamais voulu intégrer sur un de ses albums, qui ne se trouve pas sur toutes les grandes plateformes de streaming et qu’il ne chante jamais sur scène. Comme une erreur de jeunesse… (…)