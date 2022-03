Siebe Van Der Heyden découvre les Diables rouges: «Un plaisir de revoir Youri Tielemans»

C’est un rêve éveillé qu’est en train de vivre Siebe Van Der Heyden, tout sourire à l’heure de livrer ses premières impressions en tant que Diable. « Il y a déjà eu beaucoup de moments très spéciaux pour moi. Il y a notamment eu celui où j’ai reçu le training avec l’emblème de l’équipe belge. Et puis, cela faisait plaisir de revoir des joueurs comme Mangala, Faes et Bornauw que j’avais connus à Anderlecht. Ou encore Tielemans qui était aussi au RSCA à mon époque. J’ai d’ailleurs parlé avec lui lors d’un massage et il m’a dit : « Tu te rappelles, quand tu étais à Anderlecht, tu avais une tête en moins que moi, tu étais tout mince. Et on se retrouve ensemble ici ». C’est juste incroyable. »

Van Der Heyden a également retrouvé un autre visage familier : celui de son coéquipier Vanzeir, appelé pour la deuxième fois chez les Diables après sa première sélection en novembre dernier. « Avant de partir, je lui avais envoyé un message en lui disant qu’il fallait qu’il m’aide car je ne connaissais rien du tout là-bas (rires). Et c’est ce qu’il a fait. Il m’a montré l’endroit où on mangeait, là où on prenait les habits, etc. En tout cas, pour l’Union, c’est très spécial. J’ai reçu beaucoup de messages de supporters qui me disent que c’est magnifique, qu’on est désormais deux sélectionnés et qui se demandent où on va s’arrêter (sourire). »