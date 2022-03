Inne Mertens (Sibelga): «Nous pouvons faire en sorte que tous les segments de clients soient impliqués dans cette transition énergétique»

La nouvelle patronne du GRD bruxellois insiste pour que la transition énergétique soit inclusive. Elle croit beaucoup dans les communautés d’énergie, pour produire et consommer local. Pour Inne Mertens, le réseau bruxellois est suffisamment solide pour encaisser l’électrification de la mobilité.

Il y a deux mois, Inne Mertens prenait ses fonctions de directrice générale du gestionnaire du réseau de distribution de gaz et d’électricité (GRD) bruxellois Sibelga. À charge pour l’ancienne directrice « gestion du marché et clientèle » d’Ores, le grand GRD wallon, de faire oublier l’épisode malheureux du départ surprise en mai 2021 de sa prédécesseure, Marie-Pierre Fauconnier, emportée par une affaire de détournement de fonds. Concours de circonstances, Inne Mertens a entamé son mandat en débarquant au milieu d’une grève du personnel – qui demandait notamment une revalorisation barémique –, qui l’a accueillie avec un piquet de grève le jour de son arrivée. « J’ai effectivement reçu un accueil très “chaleureux“ pour mon premier jour », sourit-elle. « Mais les tensions se sont vite apaisées. Nous avons trouvé un bon accord avec la délégation syndicale et le conflit social est derrière nous ».