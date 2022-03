«La Lettre d’Ivan de Vadder»: Conner Rousseau, le lapin démasqué

Les rumeurs circulaient depuis un temps, et en effet, ce week-end, le président du parti socialiste flamand, Conner Rousseau, a été démasqué comme « Le Lapin » dans « Mask Singer ». Ce n’est pas inhabituel qu’en Flandre, un homme politique participe à une émission de variétés, mais il n’est pas courant qu’il avance jusqu’à la finale. D’ailleurs, « Mask Singer » n’est pas un quiz dans lequel un homme érudit peut démontrer sa connaissance, comme Bart De Wever avait pu le faire en 2009 dans « De Slimste Mens ter Wereld » (« L’homme le plus malin du monde »). Non, « Mask Singer » est une émission qui s’appuie uniquement sur la capacité à chanter et à danser. Peut-être pas les compétences pour lesquelles les électeurs souhaitent envoyer leurs députés au parlement. La réaction du président de Vooruit ? « Je travaille très dur, je suis jeune et je n’ai pas d’enfants. Pendant mon temps libre, je peux m’amuser, non ? »