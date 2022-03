«Quitter la conversation», violence à l’état pur

C’est un groupe Whatsapp familial qui a beaucoup chauffé pendant le confinement. Appels vidéo pour Noël, échanges de recettes, de photos, de petites blagues, de jeux à faire ensemble, à distance. La vie a repris, le groupe est resté. Parce que c’est sympa, parce que c’est facile, parce que c’est pratique quand il faut trouver une date pour une balade ou un barbecue.

Et puis un jour, dans le fil du bla-bla, ce message incolore, laconique et froid qui ne ressemble à personne : « Charles a quitté la conversation. » Quitter la conversation, c’est un geste irréversible. Quelqu’un doit vous réinviter pour que vous puissiez à nouveau y entrer. Parfois, on peut comprendre, ça discute trop, le téléphone vibre non-stop et quand on rallume, on en est à « 84 messages non-lus ». Charles aurait pu désactiver les notifications. Ou mettre en sourdine. Mais non.