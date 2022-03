Ecoles: la détresse des directeurs du secondaire libre

Les directeurs et directrices de l’enseignement secondaire catholique se réunissent en assemblée générale ce mercredi. Une première depuis 15 ans pour dénoncer leur détresse face au rythme des réformes et l’absence de concertation.

Une lettre de dix pages signée par 350 directeurs et directrices de l’enseignement secondaire catholique. La Féadi (Fédération des associations de directeurs de l’enseignement secondaire catholique) a fait part de son malaise actuel à la ministre de l’Education, Caroline Désir (PS), au ministre président, Pierre-Yves Jeholet (MR), ainsi qu’aux représentants des différents partis. Une assemblée générale, la première depuis une quinzaine d’années, à laquelle a été convié tout ce petit monde est organisé ce mercredi. En toile de fond, la surcharge administrative, la « fièvre de la réforme » et les craintes par rapport à l’avenir de l’enseignement. Pour Alain Koeune, président de la Féadi et directeur du Collège Notre-Dame de Bellevue à Dinant, « les directions sont les simples exécutants de réformes décidées par les politiques. »