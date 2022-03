Tour de Catalogne: Colbrelli a souffert d’une arythmie cardiaque instable qui a nécessité l’utilisation d’un défibrillateur

Entretemps, Colbrelli a été en conversation avec La Gazzetta dello Sport. « Je ne me souviens de rien de l’incident », a-t-il dit. « Je suis ici à l’hôpital, au repos, je ne me souviens de rien. Seulement que j’ai franchi la ligne d’arrivée, je me suis arrêté, j’ai pris de l’eau et je me suis effondré. À partir de là, c’est le grand vide et je me suis réveillé à l’hôpital. Ils me gardent en observation. Ça été un choc, mais je pense déjà au moment où je pourrai réintégrer le peloton. »