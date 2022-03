Plus de 400 circulaires en un an

La crise sanitaire a considérablement accru le travail administratif. A chaque changement de code couleur, une flopée de circulaires à destination des directeurs et directrices d’école. Masque ou pas masque, seulement dans l’enseignement secondaire ou aussi dans le primaire, ventilation des locaux, accès aux personnes extérieurs. Le Soir a fait le compte. Entre la mi-mars 2021 et la mi-mars 2022, près de 500 circulaires (499 pour être précis) ont été émises. Des centaines et des centaines de pages à lire et à décoder pour ensuite les expliquer aux membres du personnel. « La crise sanitaire a seulement rajouté des couches au nombre de circulaire, mais leur nombre était déjà considérable avant la période covid et continue à l’être maintenant », pointe Alain Koeune, président de la Feadi.