Droits de plateau: entre 13 et… 50 millions d’euros!

Comme on pouvait s’y attendre, la plus grande longévité des contrats accompagne les pays qui paient le plus. Pour recevoir la F1, chaque organisateur doit payer un droit de plateau. Selon une étude récente, qui reste aléatoire en raison de la confidentialité des contrats signés entre les organisateurs de Grands Prix et les promoteurs de la F1, mais qui correspond néanmoins aux tendances enregistrées depuis des années, ces droits sont très fluctuants. Ensemble, ils constituent tout de même la coquette somme de 680 millions d’euros ! Comme par hasard, les pays du Moyen-Orient comptent parmi les plus généreux avec en pole : l’Arabie saoudite et la Qatar, accompagnés de l’Azerbaïdjan – 50 millions d’euros ! Le Bahreïn et Abou Dhabi ne sont pas très loin, tandis que dans le top 10, en plus des pays précités dont les deux seuls Européens, on retrouve encore la Chine (45,3), l’Australie (31,7) et Singapour (31,7). À noter que le « fee » payé par Miami et bientôt Las Vegas n’ont pas été communiqués.