«Le fait que le GP 2022 soit quasi sold out nous rend optimistes»

Les nouvelles inquiétantes en provenance de Bahreïn sont d’autant plus connues des promoteurs du Grand Prix de Belgique que la directrice de Spa Grand Prix se trouvait là-bas pour assister à une réunion de tous les promoteurs d’épreuves. Au sortir de celle-ci, Vanessa Maes conserve enthousiasme et confiance en l’avenir. Et pour cause : les ventes pour le GP de Belgique 2022 cartonnent ! Au point que la billetterie pour le dimanche (28 août) devrait s’arrêter dans les prochains jours, alors que le quota-limite de 100.000 personnes est quasi atteint : il reste 2.000 places pour le jour du Grand Prix, et les organisateurs affirment que les deux jours précédents ne tarderont pas à être « sold out », eux aussi. Jamais, on ne s’était trouvé aussi tôt dans cette situation à Francorchamps ! Preuve que les fans de F1 ne sont pas rancuniers…