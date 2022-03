Calendrier: Bahreïn est garanti jusqu’en 2036!

Alors que la Russie a été éjectée suite à l’envahissement de l’Ukraine, vingt-quatre organisateurs de Grands Prix disposent actuellement de contrats avec le promoteur de la F1. Parmi ceux-ci, deux absents cette année : la Chine (retour en 2023) et le Qatar, qui devait passer son tour pour cause de Coupe du monde, mais qui pourrait finalement bien être celui qui remplacera la Russie. Parmi ces détenteurs de contrats, Bahreïn détient le record de longévité, avec une échéance à… 2036 ! Et tous ses voisins, rassemblés dans le Top 6 de ceux qui paient le plus, sont là pour longtemps également (voir tableau). Sur le continent américain également, certains contrats portent loin, à commencer par ceux de Miami (2031) et du Canada (2029). Tandis qu’en Asie-Océanie, c’est Singapour qui voit le plus loin (2028). En Europe enfin, la Hongrie est au programme jusqu’en 2027, tandis que Zandvoort a une option jusqu’en 2025 déjà. Comme par hasard, ce sont les deux seuls GP européens qui apparaissent dans le top 10 des pays qui paient les droits de plateau les plus élevés.