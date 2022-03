Arnaud De Lie à la conquête du WorldTour

Après la Riviera qui serpente jusqu’à Sanremo, le peloton migre, désormais, vers les pavés flamands avec Bruges-La Panne, qui lance cette quinzaine sainte qui se bouclera dans le faste du Ronde, dimanche 3 avril. Ce mercredi, place à la première levée avec la course côtière, le tout premier dossard au niveau WorldTour du joyau Arnaud De Lie. Le Wallon, onze jours de courses chez les pros et déjà deux succès, à Majorque et au Grand Prix Monseré, ne devait pourtant à la base pas s’aligner sur la semi-classique iodée mais le forfait de Caleb Ewan en a décidé autrement. Le sprinter australien est toujours bridé par une grippe intestinale et, à à peine vingt ans, c’est donc Arnaud De Lie qui s’impose au sein de sa formation Lotto-Soudal comme une « alternative valable pour ce que je décris comme le championnat des sprinters», selon son directeur sportif Mikolas Maes.