Carte interactive: les meilleures pistes cyclables en Wallonie, commune par commune

C’est une première en Wallonie. Lancé par le Gracq, les cyclistes au quotidien, un baromètre cyclable fait le point sur la qualité des politiques communales à l’égard du vélo. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il reste du pain sur la planche pour faire passer la part modale de la bicyclette de 1 à 5 % d’ici à 2030 comme le promet la Région dans sa stratégie Fast.

Les résultats du sondage ? Pas de championne ni de podium prestigieux. Sur cent communes (sur 262) représentant 64 % de la population wallonne, deux à peine (Marche-en-Famenne et Ottignies) sont tout au plus jugées « favorables au vélo ». Parmi les villes de plus de 50.000 habitants, aucune ne se classe mieux que « moyennement favorable au vélo », indique le sondage qui a pour vocation d’être reproduit tous les deux ans.