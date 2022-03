Les racines élémentaires, 10 ans – Lisette Lombé: «Je ne serais pas devenue qui je suis si je n’avais pas fait un burn-out»

« Vous ne seriez pas devenue qui vous êtes, si… ? ». Cette question, « Le Soir » l’a posée depuis dix ans à plus de 150 personnalités. Et l’a reposée à Lisette Lombé.

Après dix ans, nous avons eu l’occasion de demander à nos « Racines » de se relire et de nous dire ce qu’ils ou elles modifieraient, et aussi ce qui s’était passé dans leurs vies depuis dix ans. Vingt-six personnalités se sont ainsi retrouvées à la rédaction du Soir pour une photo anniversaire : un moment joyeux et émouvant que nous avons fixé pour vous par l’image, l’écriture et le son.

Parmi les invités, Lisette Lombé, slameuse, poétesse, talentueuse néoromancière.