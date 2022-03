Joe Biden à Bruxelles: de fortes perturbations sont attendues dès ce mercredi

La venue de nombreux chefs d’Etat les 23, 24 et 25 mars aura un impact important sur la circulation et le stationnement dans la capitale.

Diverses mesures de sécurité vont être prises pour assurer le bon déroulement des sommets européen et de l’Otan. La venue de nombreux chefs d’Etat les 23, 24 et 25 mars aura un impact sur la circulation et le stationnement dans la capitale. Une interdiction de stationnement sera mise en place dans différents périmètres de sécurité. La police procédera à l’enlèvement de tous les véhicules stationnés dans ces périmètres, en ce compris les vélos, cyclomoteurs, motos et trottinettes.

Les quartiers les plus visés seront les alentours du site de l’Otan, de l’ambassade américaine, « The Hotel », ainsi que le quartier européen. Plusieurs tunnels de Bruxelles seront également fermés à la circulation.

La Stib et De Lijn feront le nécessaire pour dévier les bus et trams impactés. Certaines entrées des stations de métro de Arts-Loi et Schuman seront également fermées. Cependant, la circulation habituelle des métros sera assurée et les stations seront accessibles aux voyageurs par d’autres entrées.

La police conseille également aux personnes devant se rendre dans les quartiers concernés de privilégier autant que possible les transports en commun.

Voici les différents périmètres de sécurité et déviations qui seront mis en place, selon le site de la région Bruxelles-Capitale et celui de la Stib :

Site ambassade des États-Unis (du mercredi 23 au vendredi 25 mars)

Périmètre de sécurité au boulevard du Régent entre la rue de la Loi et la rue Lambermont.

Périmètre de sécurité rue Ducale entre la rue de la Loi et la rue Lambermont.

Sommet de l’Otan (le jeudi 24 mars 2022)

Périmètre de sécurité avenue Léopold III (du carrefour avenue Jules Bordet au A201), y compris la rue de la Fusée et l’avenue du Bourget.

Sommet européen (du jeudi 24 au vendredi 25 mars)

Les bus 12, 21, 36, 56, 60 et 79 ne desservent pas la station Schuman. Elles donnent correspondance avec le métro à la station Maelbeek. Les bus 59, 60 et 80 sont déviés localement autour de la place Jourdan.