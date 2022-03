Le superbe geste de Kevin De Bruyne: le Diable rouge envoie un message à un fan ukrainien gravement blessé par un bombardement russe (vidéo)

De nombreux sportifs sont, et c’est bien normal, fortement touchés par la guerre qui fait rage en Ukraine. Confrontés aux images glaçantes des dégâts matériels, mais surtout humains, certains d’entre eux essayent d’aider à leur manière, que ce soit via des messages sur les réseaux sociaux et grâce à des dons. C’est le cas de Kevin De Bruyne, qui a été ému par l’enfer vécu par l’un de ses fans.

David est un jeune homme ukrainien, grand amateur du ballon rond et plus particulièrement du meneur de jeu de Manchester City. Malheureusement pour lui, David habite à Marioupol, ville fortement ciblée par les bombardements russes. Et l’un de ceux-ci s’est produit sur le terrain de football où jouait l’adolescent de 16 ans, accompagné de deux amis. L’un d’eux est décédé sur le coup, tandis que l’autre est toujours dans un état grave. David, lui, a été grièvement touché à la jambe.