Danses, cris, chants…: l’incroyable accueil réservé par les supporters congolais au joueur du Standard Samuel Bastien (vidéo)

Auteur d’une saison décevante, à l’instar de toute son équipe, le joueur du Standard Samuel Bastien est parti rejoindre la République Démocratique du Congo, dont il défendra les couleurs face au Maroc en vue des éliminatoires pour la Coupe du Monde. Et, le moins que l’on puisse écrire, c’est que le médian, qui a choisi de jouer pour le Congo au détriment des Diables rouges (malgré plusieurs sélections en équipes d’âge) il y a quelques mois, a été plutôt bien accueilli sur la terre de ses ancêtres.

À peine arrivé, le Liégeois a dû se faufiler dans une foule qui criait, dansait et chantait sans arrêt. Un accueil digne d’une rockstar qui a nécessité l’escorte par un garde du corps du milieu de terrain (plus par gain de temps que dans un véritable but de protection, cela dit), comme on peut le voir sur une vidéo postée par Samuel Bastien sur les réseaux sociaux.