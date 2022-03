Qui a peur d’un.e maître-architecte en Wallonie?

Au sortir de cette rencontre du 24 février, l’humeur n’était pas à la fête pour celles et ceux qui avaient fait le déplacement ou s’étaient connecté.e.s pour la retransmission en ligne des débats. Cette après-midi a principalement révélé une carence d’intérêt politique sur cette matière en Région wallonne. Les signataires de la présente carte blanche tiennent à faire part de leur conviction quant au caractère essentiel de cette fonction de maître-architecte et de leur souhait que les discussions sur ce projet politique se poursuivent.

Le 24 février dernier, l’Institut Culturel d’Architecture Wallonie-Bruxelles et la Cellule architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles organisaient, au Parlement wallon, un débat sur la mise en place d’un.e bouwmeester ou maître-architecte en Wallonie, avec le parrainage du Soir. Depuis, quelques médias francophones et néerlandophones ont repris l’information, les uns annonçant, dans les grandes lignes, la venue prochaine de ce nouvel acteur public, les autres rendant principalement compte d’avis mitigés.

Pour rappel, la Déclaration de Politique Régionale de 2019 prévoit que le Gouvernement wallon « crée en collaboration avec la Cellule architecture de la direction générale de l’Infrastructure du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles et l’Administration wallonne, après consultation des instances représentatives des architectes, une fonction de maître-architecte régional wallon pour les projets publics ».

Une première partie des rencontres avait ouvert utilement les perspectives, avec le compte-rendu des trois expériences des régions flamande et bruxelloise et de la ville de Charleroi, éclairées par ailleurs par l’intervention de deux expertes internationales en aménagement du territoire et architecture (Veronika Valk-Siska et Paola Viganò). L’intérêt du débat résidait non seulement dans l’explicitation des rôles de chacun, variables en fonction des situations territoriales, administratives et politiques, mais aussi dans ce que cela disait des interprétations et incarnations diverses de la mission de maître-architecte.

Une mauvaise compréhension de la fonction

A plusieurs reprises l’actualité des défis environnementaux auxquels la région wallonne fait face a été évoquée par ces tiers experts comme une paradoxale conjonction favorable pour enfin mettre en œuvre ce dispositif de maître-architecte. Mettre en place ce type de fonction, c’est, de toute évidence, se donner les moyens de penser la complexité des enjeux (écologiques, économiques, architecturaux, paysagers, etc.) auxquels nos territoires et nos manières d’y vivre font face aujourd’hui.

A ce stade de la séance, face aux catastrophes, une belle ouverture donc… Mais elle se referma aussitôt avec les prises de paroles des représentants politiques wallons en seconde partie de débats. À lire aussi Maître architecte en Wallonie: il faudra patienter

Au-delà de toute perspective ou compréhension des enjeux, les diverses interventions de ceux-ci ont semblé surtout révéler un manque d’intérêt et une mauvaise compréhension du rôle potentiel d’un.e maître-architecte. Au minimum, une non prise en considération jusqu’ici de ce point de la Déclaration de Politique Régionale de 2019. Cette distance face à cette opportunité s’est exprimée sous forme de réserves et de peurs à peine cachées (peur de la nuance et de la complexité, peur du coût du dispositif, peur de perte de pouvoir, peur d’une culture architecturale ?) dont nos regards à la fois extérieurs et impliqués ne peuvent que relever l’inadéquation. De leur côté, les ministres de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de l’Ostbelgien semblaient, quant à elles, convaincues de l’intérêt de mener plus avant les réflexions.

Poursuivre les débats au sein d’une commission parlementaire

Si les signataires de la présente sont conscient.e.s des urgences auxquelles nous devons faire face en ces temps difficiles, ils et elles insistent pour que les discussions sur les enjeux de l’architecture publique wallonne « en particulier au regard des défis climatiques et environnementaux » (pour paraphraser la DPR) se poursuivent et ne soient pas remises aux calendes grecques. À lire aussi Inondations: un maître architecte wallon semble s’imposer pour éviter les drames de l’été passé

A ce titre, les signataires demandent la mise en place d’une commission parlementaire associant Région wallonne et Fédération Wallonie-Bruxelles sur ce sujet comme proposé lors du débat, qui réfléchisse au positionnement exact de la ou du maître-architecte wallon à l’articulation entre la Région wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles, à ses tâches et missions, à sa complémentarité avec les fonctionnaires-délégués, etc. Il est urgent de discuter des modalités d’action de ce « facilitateur de qualité architecturale » (type de structure, indépendance, financement, etc.), et ce, en s’inspirant des pratiques des autres régions, de la Cellule architecture, mais également des dispositifs comparables mis en place dans d’autres pays européens.