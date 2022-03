Sortie des qualifications, Kirsten Flipkens défiera la Suissesse Golubic au premier tour du tournoi WTA Miami

Ce sera le 2e duel sur le circuit entre les deux joueuses. La Campinoise de 36 ans s’était imposée 6-3, 7-5 contre Golubic, 29 ans, à Dubaï en 2020.

Si elle l’emporte, «Flipper» défiera au 2e tour la Polonaise Iga Swiatek (WTA 2), tête de série N.2 et exemptée de premier tour. La droitière de Varsovie, 20 ans à peine, reste sur 11 victoires de rang et des trophées de premier plan acquis à Doha fin février et à Indian Wells le weekend dernier.