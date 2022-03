Hainaut: une maison rénovée à 199.500 euros (photos)

Situation

Cette maison 4 façades est située dans une petite rue peu passante près d’une zone boisée. Les environs rassemblent de nombreuses facilités accessibles en 5 à 10 minutes à pied. Parmi celles-ci, on retrouve des écoles, des petits commerces, des supermarchés, des activités sportives, des services (notamment de santé), etc. La maison est également bien située par rapport aux transports en commun, avec des arrêts de bus à 2 minutes de marche ou encore la gare de Frameries à un peu moins de 2 kilomètres. Il faut prévoir 5 à 10 minutes en voiture pour rejoindre le R5 et l’autoroute E42, et un peu moins de 15 minutes pour arriver dans le centre de Mons.

Etat général

La maison a été construite à la fin des années 1960 et a bénéficié d’une rénovation globale il y a 3 ans. Elle est équipée de nouveaux châssis en double vitrage, d’une installation électrique conforme, d’une cuisine équipée et d’une salle d’eau récentes, de nouveaux revêtements de sol, etc. L’ensemble est bien entretenu et contemporain, mais quelques améliorations restent encore possibles. On peut notamment citer l’installation d’un système de chauffage central, car ce poste est actuellement assuré par un poêle à pellet dans le séjour et plusieurs radiateurs électriques. Des aménagements supplémentaires sont aussi envisageables au niveau du petit jardin, alors que l’avant de la maison dispose déjà d’un espace parking.

Disposition

La maison est agencée sur deux niveaux, avec un rez-de-chaussée un peu plus spacieux que l’étage. Au rez, la porte d’entrée s’ouvre directement sur un grand séjour composé de deux pièces, dont une dispose d’un accès direct à l’espace jardin/cour situé à l’arrière. Le rez est prolongé à l’arrière par une annexe qui héberge la cuisine et la salle de douche, équipée d’un WC et d’un coin buanderie. L’étage accueille les trois chambres, parmi lesquelles deux plus petites (8-9 m2) et une grande (près de 18m2) avec un coin rangement. La maison comprend encore une cave, une remise, un garage 1 voiture, accessible depuis l’avant et l’arrière de la maison, et un jardinet. On note aussi la présence d’un espace dégagé à l’avant, utile notamment pour le parking.

Prix

La maison est affichée au prix de 199.500 euros. Elle a été rénovée récemment, et les seuls éventuels travaux à prévoir sont l’aménagement de l’espace cour/jardin et l’installation d’un système de chauffage central.

Surface habitable : 100 m2

Chambres : 3

Salles d’eau : 1

WC : 1

Cave : oui

Jardin : oui (terrain de 2,2 ares)

Etat : habitable

Garage : oui

PEB : G