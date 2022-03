Le Mipim, à Cannes, un salon qui a réussi son retour

Pour un Mipim marquant le retour aux affaires après deux ans d’absence due à la pandémie, ce fut un Mipim réussi. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 20.000 visiteurs, plus de 80 pays représentés, 360 conférenciers, 2.400 exposants répartis sur plus de 350 stands, 150 élus locaux qui ont fait le déplacement. N’en jetez plus, la coupe est pleine.