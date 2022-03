Immobilier à Bruxelles: «On pourra encore démolir, mais sous certaines conditions»

Le petit-déjeuner de la Région de Bruxelles-Capitale est devenu un rendez-vous incontournable au Mipim. C’est l’occasion de faire le point sur la politique en matière d’immobilier menée dans la capitale. Le rendez-vous a débouché sur… la mauvaise humeur des promoteurs et autres constructeurs ou investisseurs présents dans la salle. En cause : le manque de discours concret, des réponses évasives et, surtout, le fait que rien n’a été clarifié quant à la pierre d’achoppement majeure qui concerne la lenteur de la délivrance des permis d’urbanisme.

Obligé de rentrer dare-dare au pays suite au décès d’un pompier dans l’incendie au Sheraton, le Secrétaire d’Etat Pascal Smet a été remplacé au pied levé par Lieven Baro, son conseiller en matière d’urbanisme et de patrimoine. L’homme ne pouvait dissimuler son embarras d’être projeté ainsi en pleine lumière. Prononçant un discours majoritairement en français (il est néerlandophone), il s’en est plutôt bien sorti.