Meyrem Almaci quitte la présidence de Groen

Présidente du parti depuis 8 ans, l’écologiste flamande n’a pas encore expliqué la raison de sa démission. On ignore encore qui lui succédera.

L’annonce du départ de Meyrem Almaci intervient moins d’une semaine après l’accord fédéral sur l’énergie, mais cette décision aurait déjà été prise depuis un certain temps et n’aurait donc que peu ou rien à voir avec cette actualité politique.

L’écologiste flamande affirme que ce sont des raisons personnelles qui l’ont poussée à prendre cette décision. « Mes deux enfants n’ont jamais rien connu d’autre qu’une mère qui travaille dur et qui est rarement à la maison. Je vais maintenant donner du temps et de l’attention à ceux qui m’ont le plus manqué ces dernières années », a déclaré Almaci.