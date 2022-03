Kendall Jenner: l’art de tout montrer tout en disparaissant

Kendall Jenner nous offre le récit initiatique d’une présence radicale. Sa maison d’édition s’appelle Instagram, et son stream of consciousness n’est autre qu’une série d’auto-affirmations ritualisées prenant la forme d’un journal de selfies. C’est la forme numérisée du narrateur à la première personne, qui observe avec étonnement ses reflets et a décidé d’en faire un avatar de lui-même. C’était sa seule chance, car elle a perdu son innocence à la seconde même où elle est née. Il existe en effet une vidéo montrant la naissance de Kendall. Pas de manière abstraite, mais à la façon d’un cinéma pour gynécologues. Les parents – une mère surdominante et un père dont le genre était encore masculin à l’époque – ont décidé d’exposer la vie de leurs enfants innocents à la lumière des projecteurs dès le début.