Joe Biden à Bruxelles: voici le programme du président américain

Le président Joe Biden se rend à Bruxelles ce mercredi 23 mars, où il sera accueilli par le Premier ministre Alexander De Croo. Il se rendra ensuite en Pologne deux jours plus tard.

Le Premier ministre belge Alexander De Croo va accueillir le président Joe Biden ce mercredi 23 mars à l’aéroport de Zaventem, vers 21 heures.

Le lendemain, le président participera à un sommet extraordinaire de l’Otan et prendra une photo avec les autres dirigeants. Il y prononcera un discours sur les efforts de dissuasion et de défense en cours, en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Il compte par railleurs réaffirmer son engagement à l’égard de la sécurité des alliés de l’Otan. Il est également prévu qu’il discute avec les dirigeants du G7 des conséquences et sanctions imposées à la Russie.