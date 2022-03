Neymar ivre à l’entraînement du PSG? Un international brésilien répond aux accusations envers son compatriote

Arrivé en 2017 en ligne droite du FC Barcelone avec l’objectif de remporter la coupe aux grandes oreilles, le Brésilien n’a jamais vraiment eu l’impact escompté sur le blason parisien. Et la récente défaite face au Real Madrid semble être la goutte d’eau qui fait déborder le vase pour les journalistes de l’Hexagone.

En tête de cette liste, se trouve un certain Daniel Riolo, qui ne manque désormais plus la moindre occasion de crier sa colère envers l’ancien de Santos. « Neymar ne s’entraîne plus. Il lui arrive d’arriver à l’entraînement dans un état lamentable, pas en mesure de s’entraîner, limite alcoolisé. Neymar en est à un stade où il est dans la vengeance envers le club. La meilleure chose à faire pour le PSG, c’est lui signer son chèque et le laisser partir, car il est en train de faire beaucoup de mal », avançait-il notamment ce mardi.