Guerre en Ukraine: les entreprises impactées par la crise pourront bénéficier d’aides d’Etat, affirme l’UE

Comme elle l’avait fait pour la crise financière de 2008 et plus récemment pour celle du covid, la Commission européenne a assoupli mercredi les règles en matière d’aides d’Etat aux entreprises afin de permettre aux Vingt-Sept de soutenir leur économie après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Le nouvel encadrement permettra aux Etats membres d’accorder des aides aux entreprises touchées par la crise actuelle ou par les sanctions et contre-sanctions qui s’y attachent.

Il doit aussi permettre de garantir la disponibilité de liquidités suffisantes pour ces entreprises, et de les indemniser pour les surcoûts dus aux prix exceptionnellement élevés du gaz et de l’électricité. Les entreprises en difficulté de liquidité en raison de la situation actuelle parce qu’elle arrive juste après la pandémie de coronavirus seront aussi concernées par cet assouplissement.

Jusqu’à 400.000 euros par entreprise

Les États membres peuvent ainsi mettre en place des régimes d’aides permettant d’octroyer jusqu’à 400.000 euros par entreprise touchée par la crise, afin de réduire l’incidence de la forte augmentation des coûts des intrants (comme les coûts de l’énergie). Ils pourront octroyer jusqu’à 35.000 euros aux entreprises touchées par la crise exerçant des activités dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture. Cette aide ne doit pas nécessairement être liée à une hausse des prix de l’énergie, car la crise et les sanctions prises contre la Russie ont aussi pour répercussion des ruptures matérielles de chaînes d’approvisionnement.

Les États membres pourront fournir des garanties publiques et de prêts bonifiés, avec un certain nombre de garde-fous. Pour les gros consommateurs d’énergie, les surcoûts de gaz et d’électricité pourront être indemnisés partiellement par des subventions directes pouvant aller jusqu’à 30 % des coûts admissibles, avec un plafond de 2 millions d’euros. Si la survie de l’entreprise est menacée, les États membres peuvent accorder des aides au-delà de ces plafonds, jusqu’à 25 millions d’euros pour les gros consommateurs d’énergie, et jusqu’à 50 millions d’euros pour les entreprises exerçant des activités dans certains secteurs spécifiques, comme la production d’aluminium et d’autres métaux, de fibres de verre, de pâte à papier, d’engrais ou d’hydrogène et de nombreux produits chimiques de base.